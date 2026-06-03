Максимальное декретное пособие в России почти достигло миллиона рублей: от чего оно зависит Фото: REUTERS.

Максимальная декретная выплата в России скоро достигнет миллиона рублей. Речь идет о пособии, которое женщина получает перед родами и после них для компенсации потерянного заработка. Об этом в интервью РИА Новости сообщила зампред Счетной палаты Галина Изотова.

По словам Изотовой, размер пособия напрямую зависит от официальной зарплаты женщины. Чем выше был доход, тем больше будет выплата. В 2026 году максимальный потолок этой суммы установлен на уровне более 955 тысяч рублей.

Зампред Счетной палаты добавила, что помимо этой выплаты существует единовременное пособие при рождении. Оно фиксированное и с февраля 2026 года составляет 28,45 тысячи рублей на каждого ребенка, и его получают все матери без исключения.

Также женщины получают ежемесячную поддержку до полутора лет ребенка. Для работающего родителя максимальная выплата с февраля превышает 83 тысячи рублей в месяц, а для неработающего — 10,7 тысячи рублей. Отдельно Изотова отметила, что с сентября 2025 года пособие для студенток очной формы рассчитывают из прожиточного минимума в регионе, а не из стипендии.

Она подчеркнула, что это своевременный шаг, чтобы молодая мать не бросала учебу из-за финансов. Кроме того, регионы могут добавлять свои собственные выплаты, их размеры и условия устанавливаются местным законодательством.

Ранее в ОП предложили выплачивать беременным ежемесячные пособия без учета дохода и срока постановки на учет. Также появилась инициатива убрать правило о постановке на учет до 12 недель беременности.