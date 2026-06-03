Диетолог Морозова: настоящая проблема ожирения лежит в финансовой плоскости Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Диетолог Алина Морозова назвала настоящую причину ожирения и, по мнению эксперта, она кроется вовсе не в недостатке силы воли, чтобы следить за собой, а в финансовой плоскости.

Эпидемия лишнего веса – это глубокая социально-экономическая проблема. По ее словам, большинство пациентов осведомлены о принципах здорового питания и необходимости употребления овощей и качественного белка, однако личные финансы вносят свои коррективы. Часто денег на покупку качественной продуктовой корзины нет, поэтому человек выбирает макароны и дешевые сосиски.

Доступная по цене еда, как правило, отличается высокой калорийностью, но бывает «пуста».

- Трансжиры, сахар и быстрые углеводы провоцируют скачки инсулина, дикий голод и рушат метаболизм, - говорит диетолог в беседе с РИАМО.

Поэтому начинать борьбу с ожирением нации в масштабах страны нужно не с лекарственных препаратов, а с обеспечением людей здоровым питанием.

Поэтому инициатива по предоставлению людям с ожирением льготной здоровой пищи является не поощрением нездорового образа жизни, а мерой превентивной медицины. Так как человек сам не имеет возможности купить сбалансированный рацион, то обеспечение продуктовыми наборами позволит сэкономить государству миллиарды рублей на лечении диабета, инфарктов, больных суставов.

Предоставление льготных продуктовых корзин с зеленью, цельными злаками и качественным мясом даст людям реальный инструмент для снижения веса, а, значит, избавит от сопутствующих проблем со здоровьем. Таким образом, этот подход может стать действенным инструментом в борьбе с ожирением.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина предостерегла родителей от стремления угостить детей фастфудом. Употребление такого рода пищи вызывает метаболические нарушения: у детей возникает выброс эндорфинов при потреблении фастфуда, что делает их зависимыми от этой пищи. Фастфуд вреден для подрастающего поколения даже при употреблении раз в неделю. Впоследствии детям трудно придерживаться диеты, так как организм начинает настойчиво требовать быстрый приток глюкозы, пишет Царьград.

А диетолог нутрициолог Софья Кованова в беседе с aif.ru ответила, сколько молока можно пить взрослому человеку в сутки. При отсутствии противопоказаний здоровому человеку можно употреблять один два стакана молока в день. От лактозы стоит отказаться при любых воспалениях и подобрать безлактозные варианты.