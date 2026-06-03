Экономист Гареев: в отпуск за границу стоит брать около 300 тысяч рублей

Экономист Гареев: с собой в отпуск стоит брать от 3 до 5 тысяч долларов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев ответил, какую сумму лучше всего брать с собой за границу, чтобы чувствовать себя в поездке безопасно с финансовой точки зрения.

По словам эксперта, комфортно будет иметь сумму в границах от $3 тыс. (217 тыс. рублей) до $5 тыс. (361 тыс. рублей). Это вовсе не значит, что нужно всё потратить, деньги можно ввезти обратно в страну, но на случай непредвиденных расходов, лучше, чтобы они были с собой, так как российскими картами рассчитаться за рубежом нельзя.

При этом важно помнить, что его максимальная сумма наличных, разрешенная для вывоза из страны. В настоящий момент она ограничена суммой в 10 тыс. долларов (719 тыс. рублей) на человека

- Практический совет — стоит брать с собой $3–5 тыс. Лучше везти их в разных местах хранения, то есть распределить по карманам и сумкам, — подчеркнул эксперт в беседе с NEWS.ru.

Если деньги будут украдены за рубежом, нужно обратиться в местную полицию и взять справку о случившемся, а затем в российское консульство для получения документов на возвращение средств. Но искать вора в другой стране сложно, особенно в туристических местах.

Наибольшие риски «потерять» деньги возникают в тех странах, где наблюдается сильный разрыв между уровнем жизни местных жителей и состоятельных туристов.