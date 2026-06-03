Сальдо назвал чистым террором атаку ВСУ на рейсовый автобус в Енакиеве в ДНР Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Атака Вооруженных сил Украины на рейсовый автобус в Енакиеве в ДНР - чистый террор, в которой нет никакой военной целесообразности. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Удар украинского беспилотника по рейсовому автобусу Москва - Симферополь в Енакиеве - это сознательное преступление против мирных людей. Никакой военной целесообразности в атаке.

По словам Сальдо, своими атаками по автобусам, машинам и каретам скорой помощи ВСУ хочет сорвать мирную жизнь и показать западным странам свою способность наносить удары.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что семь человек из числа гражданских погибли и 11 получили ранения при атаке беспилотника ВСУ на рейсовый автобус «Москва - Симферополь».