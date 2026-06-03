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НовостиВ мире3 июня 2026 6:40

Аэропорт Кувейта временно прекратил работу после атаки Ирана, есть пострадавшие

Власти Кувейта заявили об ударе дронов Ирана по аэропорту эмирата
Анастасия СУТОРМИНА
Аэропорт Кувейта временно прекратил работу после атаки Ирана, есть пострадавшие. Фото: IMAGO/Hindustan Times/GLOBAL LOOK PRESS

Аэропорт Кувейта временно прекратил работу после атаки Ирана, есть пострадавшие. Фото: IMAGO/Hindustan Times/GLOBAL LOOK PRESS

Пассажирский терминал международного аэропорта Кувейта попал под атаку иранских дронов и ракет. В результате атаки есть пострадавшие. Об этом со ссылкой на заявление главного управления гражданской авиации эмирата сообщает кувейтское информационное агентство KUNA.

«В международном аэропорту Кувейта задействован план действий в чрезвычайных ситуациях после того, как пассажирский терминал Т1 подвергся атаке иранских беспилотников и ракет», — отмечается в заявлении ведомства.

Чиновники отмечают также, что в результате налета ряд объектов воздушной гавани получили повреждения, несколько человек пострадали. В связи с этим власти решили приостановить работу воздушной гавани на выпуск самолетов. А прибывающие в воздушную гавань рейсы перенаправляют в другие аэропорты.

Несколько дней назад Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) заявил об ответном ударе по военной базе США, с которой ночью была осуществлена атака на иранский остров Сирик.

До этого Центральное командование ВС США сообщило, что американские военные нанесли удары по иранскому радиолокационному оборудованию и пунктам управления беспилотниками.