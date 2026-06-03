Вдова Алексея Пиманова столкнулась с новой бедой через 40 дней после его смерти Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вдова журналиста и телеведущего Алексея Пиманова Ольга Пиманова столкнулась с новой бедой. Не успела актриса оплакать мужа, как очередной удар – у нее умер отец. Об этом рассказал народный артист России, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

Отец Ольги Погодиной скончался ровно через сорок дней после смерти Алексея Пиманова.

Говоря о журналисте, дрессировщик отмечает, что они были близкими друзьями, и до сих пор никто не может поверить в его смерть. Трагичные новости застали Эдгарда Запашного в Луганске, где он был с гастролями, это стало шоком.

- Я дружу с Олей Погодиной, его супругой. Вчера было 40 дней со дня смерти Алексея Викторовича, и вчера ушел из жизни ее отец — какое ужасное стечение обстоятельств… — отметил Запашный в беседе с NEWS.ru.

Он подчеркнул, что Алексей Пиманов был большим профессионалом, патриотом страны и примером для подражания. И его будет не хватать не только близким людям, но и тем, кто с удовольствием смотрел его программы.