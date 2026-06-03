Медведев: Москва продолжит осуждать любые запугивания Кубы. Фото: Razmik Zackaryan/GLOBAL LOOK PRESS

Россия и впредь будет осуждать любые попытки запугивания и вмешательства во внутренние дела Кубы. Об этом, поздравляя кубинского государственного деятеля Рауля Кастро Руса с 95-летием, написал в Telegram-канале зампред СБ РФ Дмитрий Медведев.

Политик заявил, что в настоящее время на Куду оказывается колоссальное давление. Однако Россия продолжит поддерживать страну.

«Вместе мы – несокрушимая сила», - написал российский политик.

Ранее исполняющий обязанности главы Минюста Тодд Бланш заявил, что американские власти намерены судить бывшего президента Кубы Рауля Кастро. Они хотят доставить его в США для дальнейших разбирательств.

До этого Минюст США выдвинул официальные обвинения против одного из лидеров кубинской революции - 94-летнего Рауля Кастро. Вашингтон утверждает, что именно младший брат Фиделя Кастро, занимавший пост министра обороны, ответственен за уничтожение двух американских самолетов в 1996 году.