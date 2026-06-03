Озеров: Молдавия ведет дело к полному сворачиванию экономических отношений с РФ. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Руководство Молдавии ведет дело к полному сворачиванию экономических отношений с Российской Федерацией. Об этом заявил посол РФ в Молдавии Олег Озеров.

По его словам, экономическое взаимодействие между Россией и Молдавией на данный момент максимально осложнено из-за позиции Кишинева.

«Первое - это позиция нынешнего руководства Молдавии, которое взяло курс на евроинтеграцию, не обращая внимания на исторические, экономические и любые гуманитарные связи, и практически ведет дело к полному сворачиванию наших отношений», - сказал Озеров на сессии Россия - Молдавия на ПМЭФ.

Также дипломат отметил, что в экономических отношениях стран наблюдается стагнация и уменьшается объем молдавской сельскохозяйственной продукции, которую поставляли на российский рынок.

Озеров подчеркнул, что Россия не понимает, как Молдавия может остаться в частных соглашениях по СНГ, если выходит из основных.

Ранее сайт KP.RU писал, что планы Кишинева присоединиться к Румынии при неудачной попытке вступления в Евросоюз будут считаться не присоединением, а поглощением идентичности народа.