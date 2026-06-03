ОАК: в России разрабатывают прототип сверхзвукового пассажирского самолета

Глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха. Фото: Павел Селезнев/ТАСС

В России продолжают разрабатывать прототип сверхзвукового пассажирского самолета. Проект уже реализуется на практике. Об этом в интервью ТАСС перед ПМЭФ сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха.

По его словам, работой занимаются на базе НИЦ имени Жуковского. ОАК также принимает в ней активное участие. Бадеха подчеркнул, что речь идет уже не о концепции на бумаге, а о реальной работе с прототипом.

«Они ведутся уже не на бумаге, а в "железе"», - отметил он.

В НИЦ уже заявляли, что отечественные авиакомпании проявляют большой интерес к сверхзвуковым лайнерам. Там допускали, что в перспективе парк таких воздушных судов может составить несколько десятков машин. Ожидается, что основными клиентами станут пассажиры первого класса.

Ранее KP.RU писал, что ОАК начала поставлять обновленные пассажирские самолеты Ту-214. Как известно, они предназначены для полетов на дистанцию до 4500 километров.