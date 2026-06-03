Два подростка спасли мать с детьми из горящего дома: женщине помог выбраться садовый инвентарь Фото: МЧС по Красноярскому краю

Жительница города Ужур едва не задохнулась в дыму вместе с двумя маленькими детьми, но её разбудил стук в окно. Выяснилось, что на веранде замкнуло проводку из-за перегрузки сети, и путь к выходу был полностью отрезан огнём. Подробностями делится «КП-Красноярск».

Дым начал проникать в комнату, когда мать с детьми спали днём. Входная дверь уже горела, и выбраться через веранду не представлялось возможным. На помощь пришли двое соседских мальчишек, которые не стали ждать пожарных.

Женщина рассказала, как двое подростков спасли её и детей из горящего дома в Ужуре

Подростки заметили огонь и начали стучать в окно спальни. Разбуженная женщина не растерялась: разбила стекло и передала наружу шестимесячного младенца, а следом — двухлетнего сына, который очень упирался. Сама женщина оказалась в ловушке из-за густого дыма и не могла вылезти в проём около десяти минут.

В этот критический момент она нашла в комнате грабли, с их помощью выбила раму и выбралась на улицу. К приезду восьми сотрудников МЧС на двух машинах дети уже были в безопасности. Пламя успело охватить деревянный дом и постройки на площади более 80 квадратных метров.

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