«Коррупция на Украине никогда не прекращается»: Зеленскому снова указали на преступность его режима Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что текущий конфликт стал идеальным прикрытием для массового разграбления страны. Об этом она написала в соцсети X.

«Коррупция в Украине никогда не прекращается. Это бесконечный цикл новых афер, новых имен и громких "разоблачений", которые ни к чему не приводят. НАБУ только что раскрыло еще одно в "Энергоатоме": чиновники украли оборудование для Ташлицкой гидроаккумулирующей электростанции на сумму почти 3,86 миллиона долларов», — говорится в публикации.

По данным бывшего пресс-секретаря, злоумышленники использовали подставную фирму для искусственного завышения цен. Они также подписали более 70 сомнительных дополнительных соглашений и продолжали получать деньги, даже когда сроки работ были сорваны, а проекту грозило банкротство.

Юлия Мендель подчеркнула, что конфликт служит идеальным прикрытием для такого институционализированного грабежа. Она объяснила это тем, что в условиях, когда все вокруг кричат об «экзистенциальной угрозе», никто не будет задавать неудобные вопросы.

Ранее стало известно, что киевский режим тратит миллиарды на отопление уничтоженного пункта ВСУ. На счета подставных фирм продолжают переводить деньги, идущие в никуда.