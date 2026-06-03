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НовостиВ мире3 июня 2026 7:44

Прокуратура снова заинтересовалась уже осужденным рэпером P. Diddy: в чем обвиняют артиста на этот раз

NBC: в США начали новое расследование в отношении осужденного рэпера P. Diddy
Анастасия СУТОРМИНА
NBC: в США начали новое расследование в отношении осужденного рэпера P. Diddy. Фото: Javier Rojas/GLOBAL LOOK PRESS

NBC: в США начали новое расследование в отношении осужденного рэпера P. Diddy. Фото: Javier Rojas/GLOBAL LOOK PRESS

В прокуратуре Лос-Анджелеса расследуются новые обвинения в сексуальном насилии, которые выдвинули против уже осужденного за транспортировку людей для занятия проституцией американского рэпера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс). Об этом сообщил телеканал NBC News.

В нападениях в 2020-м и 2021-м годах музыканта осенью прошлого года обвинил публицист и музыкальный продюсер Джонатан Хэем. Мужчина позволил телеканалу NBC News разрешение на публикацию его имени.

Ранее адвокат Тони Базби, представляющий интересы нескольких предполагаемых жертв рэпера Шона Дидди Комбса (P. Diddy), заявил, что против певца может быть возбуждено до 300 гражданских исков.

Кроме того, осуждённый за торговлю людьми рэпер Пи Дидди обещал сокамерникам позаботиться о них после своего помилования. Артист заявлял, что президент США Дональд Трамп освободит его в 2026 году.