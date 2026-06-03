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НовостиПолитика3 июня 2026 7:47

Генсек НАТО Марк Рютте прибыл в Киев

Рютте прибыл в столицу Украины в среду, 3 июня
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Мария СПИРИДОНОВА
Фото: Molly Riley/US White House via Global Look P/Global Look Press

Фото: Molly Riley/US White House via Global Look P/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Киев. Об этом в среду, 3 июня, сообщили украинские СМИ.

«Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Киев», — написали журналисты, сопроводив пост фото Рютте, выходящего из поезда на вокзале в Киеве.

Предположительно, генсек НАТО прибыл в украинскую столицу для переговоров с киевским руководством. В ходе его визита могут быть запланированы встречи с ключевыми представителями власти Украины. Пока официального комментария от киевских властей не поступало.

Как писал KP.RU, ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Марк Рютте столкнулся с неожиданной реакцией европейцев на предложение выделять 0,25% ВВП стран альянса на поддержку киевского режима. По словам политика, проблема европейским политикам больше не удастся продать своим гражданам идею помощи Украине как «инвестиции в победу».