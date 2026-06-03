Мошенники придумали новый способ красть аккаунты в Telegram: как не стать жертвой аферистов Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В МВД России предупредили граждан о новой схеме воровства аккаунтов в Telegram. Злоумышленники рассылают пользователям поддельные сообщения от имени сервиса о том, что их страницу скоро удалят, и требуют срочно вмешаться, чтобы это предотвратить. Об этом сообщили в Киберполиции.

Жертве предлагают перейти по ссылке или нажать на кнопку для отмены удаления. После этих действий человек невольно передаёт аферистам код авторизации, который открывает доступ к его личному аккаунту.

В МВД пояснили, что отличить настоящий официальный канал Telegram от подделки довольно просто. Настоящие аккаунты сервисов в мессенджере не имеют статуса «был(а) недавно», а также их нельзя добавить в контакты или заблокировать.

Правоохранители советуют всегда проверять дату регистрации аккаунта и страну, к которой он привязан. Если профиль был создан в 2024 или 2025 году либо его страна происхождения кажется неожиданной для пользователя, это повод насторожиться.

Ранее в пресс-службе МВД рассказали и о других уловках. Мошенники начали массово рассылать в мессенджерах и по электронной почте сообщения о якобы положенных выплатах ко Дню России.

В ведомстве уточнили, что это одна из самых популярных схем обмана. Ложные уведомления о «государственных выплатах» ведут на поддельные сайты, которые копируют внешний вид портала «Госуслуги» или вымышленного «Единого центра выплат».