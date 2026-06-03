«Я очень горжусь»: Николай Цискаридзе сообщил о визите американского министра в АРБ впервые за почти три столетия Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Руководитель Академии русского балета (АРБ) Николай Цискаридзе заявил, что председатель Комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший посетил их учебное заведение с официальным визитом. Об этом Цискаридзе сообщил в своём Telegram-канале, уточнив, что это визит американского чиновника в академию впервые за 288 лет.

«Я очень горжусь, что вся история американского балета вышла из стен АРБ! Искусство объединяет!!!» — написал прославленный артист балета.

По словам Цискаридзе, вся история мирового, и особенно американского, балета создана выпускниками АРБ. Первым американцев с русским балетом познакомил Михаил Фокин, который окончил училище в 1898 году. Не согласившись с манерой Мариуса Петипа, Фокин мечтал о собственной трактовке классики.

В 1909 году Сергей Дягилев представил в Париже работы Фокина, и успех был абсолютным. После революции хореограф эмигрировал, а в 1921 году открыл в Нью-Йорке первую балетную школу в США, а затем и труппу. Именно его новаторство вдохновило Люсию Чейз на создание «Американского балетного театра».

Однако главной фигурой Цискаридзе назвал Джорджа Баланчина (Георгия Баланчивадзе), выпускника 1921 года. Переехав в США в 1934-м, он основал Школу американского балета и труппу «Нью-Йорк Сити Балле».

Недавно Николай Цискаридзе публично поддержал Константина Хабенского и рассказал, как изменился МХТ имени Чехова при его руководстве. Он заявил, что работа театра стала настоящим открытием при руководстве легендарного российского актёра.