«Ведомости»: Активы Google арестовали в Бельгии по иску российской «дочки»

Российский ООО «Гугл» добивается исполнения решения Арбитражного суда Москвы по взысканию средств с Google Фото: REUTERS.

В Бельгии арестовали имущество Google Belgium на 115 миллионов евро по иску российского ООО «Гугл», которое добивается исполнения решения Арбитражного суда Москвы. Об этом сообщил «Ведомости» источник, который ознакомлен с решением местного суда.

До этих событий московский арбитраж постановил взыскать средства с материнских структур американской корпорации. Суд счел, что незадолго до банкротства дивиденды были выведены, чтобы избежать расчетов с кредиторами.

Как пояснил координатор международной команды юристов по проекту, партнер Art De Lex Артур Зурабян, спор касается не только дивидендов. По его словам, отдельно оспаривается и вывод из России более 160 миллиардов рублей. Все эти деньги выводились с 2018 года.

Он также отметил, что у Google практически нет значимых активов в РФ. Поэтому, как указал Зурабян, добиваться исполнений решений российских судов можно в других странах, где у корпорации есть имущество.

Ранее бельгийский депозитарий Euroclear сообщал, что активы Банка России по-прежнему останутся заблокированными и решение Арбитражного суда Москвы никак на это не повлияет. Напомним, что недавно столичный суд удовлетворил иск ЦБ в отношении Euroclear Bank на 18,2 триллиона рублей.