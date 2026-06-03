Додон: Кишинев душит Приднестровье ради ликвидации непризнанной республики Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По мнению бывшего президента Молдавии Игоря Додона, официальный Кишинев оказывает жесткое давление на непризнанное Приднестровье. Он считает, что Молдавия использует экономические и энергетические рычаги, чтобы заставить приднестровские власти согласиться на ликвидацию республики. Такое заявление он сделал на Петербургском международном экономическом форуме.

Политик подчеркнул, что молдавским властям жизненно необходимо изменить внешнеполитический курс. По его словам, Кишиневу следует вернуться за стол переговоров на тех площадках, от работы на которых он добровольно отказался последние пять лет.

Выступая на сессии «Россия — Молдавия» в рамках ПМЭФ, Игорь Додон уточнил, о каких именно объединениях идет речь. Он пояснил, что это Содружество Независимых Государств (СНГ) и Евразийский экономический союз (ЕАЭС).