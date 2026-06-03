Захарова отреагировала на отсутствие международной реакции после удара ВСУ по колледжу

Захарова: отсутствие реакции Запада на теракт в Старобельске не удивителен. Фото: МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ее уже не удивляет отсутствие международной реакции на теракт, совершенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Старобельске. Соответствующий комментарий дипломат дала журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 3 июня.

«Нет, меня не удивляет», — ответила Захарова на соответствующий вопрос журналистов.

В ночь на 22 мая здания общежития и учебного корпуса колледжа в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР) подверглись обстрелу со стороны ВСУ. На момент атаки в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет. В результате здание общежития частично обрушилось. Погиб 21 студент. Не менее 60 человек получили ранения различной степени тяжести.

Как писал KP.RU, ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия продолжит реагировать на террористические вылазки Украины против мирных жителей.