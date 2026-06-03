Додон рассказал, в каких целях западные страны используют Санду Фото: ТАСС.

Запад поддержал нынешнего президента Молдавии Майю Санду и ее партию ради формирования вокруг России пояса враждебных государств. Об этом заявил глава оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова, бывший президент страны Игорь Додон в интервью телеканалу «ОНТ».

«В 2020 году они попытались раскачать Белоруссию, но "батька" устоял. <...> В ноябре [2020 года] они решили проблему, приведя к власти Санду через голосование диаспоры за рубежом. Задача была геополитическая <...> - вокруг России создать пояс недружественных государств. С Молдовой у них получилось», - сказал он.

По словам Додона, именно геополитические интересы Запада стали ключевым фактором поддержки действующей молдавской власти. Политик уверен, что нынешний политический курс Кишинева направлен на давление на Москву.

Ранее Додон сообщал, что часть военных поставок для Вооруженных сил Украины беспрепятственно идут через Молдавию. По его словам, ЕС хочет использовать Кишинев ради обеспечения надежного тыла Киева.