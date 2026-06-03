Лантратова назвала атаку ВСУ на автобус в ДНР бесчеловечным преступлением Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова назвала атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус в Донецкой Народной Республике (ДНР) подлым, осознанным и бесчеловечным преступлением против людей, которые не держали в руках оружия и не представляли угрозы.

В своем канале на платформе «Макс» омбудсмен написала, что нападение на автобус с мирными жителями в Енакиево — это не инцидент и не трагическая случайность, а подлое, осознанное и бесчеловечное преступление против гражданских лиц.

3 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус «Москва — Симферополь» в Енакиево. По предварительным данным, погибли семь человек, 11 получили ранения. Десять раненых, в том числе ребенок, госпитализировали. Информация о пострадавших уточняется. Как писал KP.RU , ранее ирландский журналист Чейз Боуз раскритиковал Киев из-за атаки на гражданский автобус в Енакиево. Журналист назвал трагедию терроризмом.