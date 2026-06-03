В Эстонии объявили воздушную тревогу в шести уездах Фото: REUTERS.

Власти Эстонии объявили режим «воздушной угрозы» сразу в шести уездах страны. Причиной стало срабатывание системы оповещения на востоке республики. Об этом сообщает портал ERR.

Около четырёх часов утра сигнал тревоги EE-Alarm разбудил жителей Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа. Местным жителям рекомендовали немедленно искать укрытие, если они увидят в небе беспилотный летательный аппарат.

Спустя час зону возможной опасности пришлось расширить. Предупреждение начало действовать для населения сразу нескольких регионов: Тарту, Йыгева, Вильянди, Валга, Выру и Пылва.

Как позже выяснилось, переполох устроили украинские дроны, которые атаковали объекты в Ленинградской области России. Силы обороны Эстонии отменили тревогу только в шесть утра, когда беспилотники ушли из опасной зоны.

Ранее эстонский министр внутренних дел Игорь Таро заявил, что на восточной границе уже установили первые устройства для защиты от дронов. По оценкам чиновников, полное оснащение границы специальными системами может стоить более полумиллиарда евро.