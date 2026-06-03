Глава AmCham Эйджи предрек возвращение многих компаний США в Россию Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Американской торговой палаты (AmCham) Роберт Эйджи в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что после завершения конфликта многие компании США вернутся в Россию. По его словам, санкции останутся в силе до окончания конфликта, а затем последует возвращение бизнеса.

«Когда конфликт закончится, я уверен, что будет много компаний, которые вернутся <…>, потому что санкции остались и санкции не изменятся до того, как конфликт закончится», — сказал Эйджи.

После начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года некоторые западные компании покинули российский рынок. По данным газеты The New York Times, покинувшие рынок РФ иностранные компании потеряли более $103 млрд.

Как писал KP.RU, ранее президент Эстонии Алар Карис признал, что многие европейские компании не ушли из России, а другие лишь приостановили деятельность и ждут завершения украинского конфликта, чтобы возобновить бизнес.