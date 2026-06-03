В Бельгии по иску России арестовали активы Google на 115 млн евро

Арест имущества Google Belgium был наложен в качестве обеспечительной меры. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Бельгийский суд по заявлению ООО «Гугл» арестовал имущество Google Belgium на сумму 115 миллионов евро (около 10 миллиардов руб.). Российская «дочка» требует исполнения решения Арбитражного суда Москвы, постановившего взыскать средства с материнских структур американской корпорации. Арестованные активы могут направить на расчеты с кредиторами ООО «Гугл», пояснил «Ведомостям» источник, ознакомившийся с решением суда.

Судебные споры ведутся из-за дивидендов, которые, по версии истца, вывели из ООО «Гугл» незадолго до начала процедуры банкротства компании. Изучив обстоятельства дела, Арбитражный суд Москвы решил, что выплату дивидендов провели специально, чтобы уклониться от расчетов с кредиторами.

По словам представителей российской стороны, арест имущества Google Belgium судом Бельгии является обеспечительной мерой. Этот шаг поможет не допустить возможные попытки реструктуризации или банкротства бельгийского Google до момента завершения судебного разбирательства.

«Это не просто дело о банкротстве дочерней компании в России. Спор демонстрирует пределы моральной и юридической ответственности глобальных компаний, действующих на рынках суверенных стран, будь то Россия, Франция или Бельгия. Необходимо действовать везде, где можно найти активы «Гугл», для исполнения решения российского суда», – сообщил изданию бельгийский адвокат ООО «Гугл» Майкл де Бук.

Судебный процесс о дивидендах является лишь частью претензий к Google, уточнил партнер адвокатского бюро Art De Lex Артур Зурабян. В рамках дела о банкротстве ООО «Гугл» российская сторона также оспаривает вывод из России более 160 миллиардов рублей (около 2,2 миллиарда долларов). Деньги выводились после 2018 года под видом различных сделок. Зурабян отметил: из-за того, что у Google в России не осталось значимых активов, российские судебные решения впоследствии могут быть предъявлены к исполнению за рубежом, в странах, где американская корпорация владеет имуществом.

По искам ООО «Гугл» процедуры признания и исполнения российских судебных решений уже запущены более чем в 10 странах мира. Так,1 июня суд первой инстанции Мадрида подтвердил свою юрисдикцию для рассмотрения иска российской «дочки» корпорации.

На следующем этапе процесса суд Бельгии рассмотрит требования ООО «Гугл» по существу. При этом у Google Belgium и Google International LLC есть возможность подать заявление об обжаловании ареста имущества. Если российское решение будет признано верным, бельгийский суд удовлетворит требования дочерней компании. В этом случае арестованные активы могут направить на расчеты с кредиторами российского ООО «Гугл».

Ранее, в декабре 2025 года, суд Парижа также арестовал 100% акций компании Google France после заявления конкурсного управляющего ООО «Гугл», и постановил выплатить в качестве дивидендов 112 миллионов евро. В октябре 2025-го к аналогичному решению пришел Верховный суд ЮАР.

Напомним, в июне 2022 года ООО «Гугл» подало заявление о своем банкротстве, сославшись на «невозможность выполнения денежных обязательств».