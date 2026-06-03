В Санкт-Петербурге открылся культурно-туристический центр Вологодской области

Фото: Андрей ШИЛОВ

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов приняли участие в торжественной церемонии открытия нового пространства. Оно станет круглогодичной площадкой для знакомства жителей и гостей северной столицы с туристическим, культурным, гастрономическим и событийным потенциалом Вологодчины.

«Вологодская область вместе с Санкт-Петербургом демонстрирует пример того, что мы не говорим, а делаем. В 2024 году на Петербургском международном экономическом форуме мы подписали соглашение о развитии туризма, и вот уже абсолютно прагматичный, конкретный пример долгосрочного развития этого партнерства на перспективу. Это яркое событие было бы невозможным без личного содействия губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова. Сердечно благодарю за такую возможность», – сказал Георгий Филимонов.

Фото: Андрей ШИЛОВ

Культурно-туристический центр Вологодской области расположен на Невском проспекте, 12, вблизи Дворцовой площади и ключевых туристических маршрутов города.

Александр Беглов напомнил слова писателя Василия Белова, который говорил, что Вологодчина – это душа России. Глава города на Неве добавил, что теперь частичка этой души находится в центре Санкт-Петербурга, в Доме Вологодской области. Он поздравил главу Вологодчины с открытием и поблагодарил за то, что Георгий Филимонов выполняет все поручения президента РФ Владимира Путина.

Культурно-туристический центр «Вологда» объединяет туристско-информационную зону, пространство региональной продукции, сувенирную витрину, площадки для мастер-классов, презентаций, дегустаций и семейных программ. Отдельное место здесь занимает направление, связанное с Великим Устюгом и всероссийским Дедом Морозом.

Георгий Филимонов отметил, что для Северной столицы центр - это новая культурно-туристическая точка в историческом центре города, а для Вологодчины – постоянная представительская площадка, где регион сможет рассказывать о своем всеобъемлющем потенциале.