Откладывают до последнего и ждут, когда смартфон начнет зависать: как россияне относятся к чистке цифровой памяти

30% россиян удаляют лишние файлы со смартфона каждую неделю Фото: Shutterstock.

Облако Mail и Hi-Tech Mail провели опрос, как россияне очищают память устройств и хранят цифровой контент. Оказалось, что большинство граждан РФ не слишком ответственно относятся к памяти своих смартфонов и компьютеров, а первыми под нож идут неудачные фото и видео, говорится в релизе, который пришел KP.RU.

29% начинают удалять файлы, когда на смартфоне почти не остается места, 13% - когда устройство замедляется. Треть россиян (30%) чистит телефон раз в неделю, 14% - ежемесячно, остальные редко.

Чаще всего удаляют визуальный шум: неудачные фото (20%), скриншоты (17%), мемы и снимки из мессенджеров (17%), старые видео и документы - реже (по 10%).

Перед удалением важных файлов 58% выбирают цифровые способы хранения: 24% переносят данные в облако, 34% - в почту и мессенджеры. Только 20% сохраняют на флешки, 22% - на жесткие диски и SSD.

При этом 24% опрошенных эмоционально привязаны к фотографиям, 20% - к видео, связанным с близкими или путешествиями, и не готовы их удалять.