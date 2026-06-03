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НовостиЗвезды3 июня 2026 9:29

Журналист Владимир Познер выручил 306 млн рублей за год

Владимир Познер является учредителем шести компаний
Вениамин ЗАХАРОВ
Журналист Владимир Познер выручил 306 млн рублей за год

Журналист Владимир Познер выручил 306 млн рублей за год

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Журналист Владимир Познер выручил 306 млн рублей в 2025 году. Это выяснил KP.RU c помощью сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

Познер является учредителем шести организаций. По тогам 2025 года он выручил на 15% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль компаний составила 44 млн рублей (+21%).

Отмечается, что наибольшую выручку показал ресторан "Жеральдин", который расположен в Москве на Остоженке. Выручка составила 208 млн рублей, а прибыль - 46 млн рублей. Компания работает с 2001 год и полностью принадлежит журналисту.

Кроме того, Познеру принадлежит 40% уставного капитала фирмы "Медиадом". Компания занимается производством фильмов и телепрограмм. За год она заработала 55 млн рублей, прибыль составила 26 тысяч рублей.

Журналист к тому же входит в состав учредителей четырех компаний, которые торгуют топливом. Он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

Ранее сайт KP.RU писал, что бизнес телеведущего Андрея Малахова выручил за 2025 год почти 3 миллиарда рублей. Шоумен является учредителем семи компаний.