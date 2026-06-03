Журналист Владимир Познер выручил 306 млн рублей за год Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Журналист Владимир Познер выручил 306 млн рублей в 2025 году. Это выяснил KP.RU c помощью сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

Познер является учредителем шести организаций. По тогам 2025 года он выручил на 15% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль компаний составила 44 млн рублей (+21%).

Отмечается, что наибольшую выручку показал ресторан "Жеральдин", который расположен в Москве на Остоженке. Выручка составила 208 млн рублей, а прибыль - 46 млн рублей. Компания работает с 2001 год и полностью принадлежит журналисту.

Кроме того, Познеру принадлежит 40% уставного капитала фирмы "Медиадом". Компания занимается производством фильмов и телепрограмм. За год она заработала 55 млн рублей, прибыль составила 26 тысяч рублей.

Журналист к тому же входит в состав учредителей четырех компаний, которые торгуют топливом. Он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

Ранее сайт KP.RU писал, что бизнес телеведущего Андрея Малахова выручил за 2025 год почти 3 миллиарда рублей. Шоумен является учредителем семи компаний.