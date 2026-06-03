Белоусов заявил о необходимости объединить совместные усилия МО стран ОДКБ. Фото: Минобороны РФ

Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов заявил, что в современной военно-политической обстановке необходимы совместные усилия и согласованные шаги министерств обороны стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Соответствующее заявление он сделал 3 июня на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

«В современной военно-политической обстановке необходимы совместные усилия и согласованные шаги министерств обороны стран ОДКБ», — сказал Белоусов.

Как писал KP.RU, ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что главную опасность для стран-участниц ОДКБ представляют Североатлантический альянс и ряд европейских государств.

ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) — региональная международная организация, созданная для обеспечения коллективной обороны и безопасности государств-участников. В состав ОДКБ входят шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. На 2026 год председательство в Организации осуществляет Россия.