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НовостиВ мире3 июня 2026 9:33

В Финляндии спрятали золотой слиток за 1,7 млн рублей и найти его может каждый

В Финляндии запустили необычный квест, в котором главным призом стал слиток золота
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Анастасия СУТОРМИНА
В Финляндии спрятали золотой слиток за 1,7 млн рублей и найти его может каждый. Фото: Olaf Krüger/GLOBAL LOOK PRESS

В Финляндии спрятали золотой слиток за 1,7 млн рублей и найти его может каждый. Фото: Olaf Krüger/GLOBAL LOOK PRESS

18 июня на финском курорте Леви начинается Midnight Sun Hunt - летний квест по поиску золота, который продлится до 22 августа. Участники игры будут следовать указаниям, которые ведут по живописным тропам и достопримечательностям региона, наслаждаясь необычным явлением полярного дня. Все лето солнце не будет спускаться за горизонт. Об этом сообщает портал RFM24.

Организаторы подготовили серию головоломок, которые будут постепенно раскрываться в течение лета. Тот, кто первым найдет золотой слиток стоимостью 1,7 миллиона рублей, получит не только ценную награду, но и звание величайшего исследователя Северного лета.

Ранее калужанка отдала мошенникам золотые слитки на 23 миллиона рублей. Злоумышленник позвонил женщине и представился сотрудником правоохранительных органов.