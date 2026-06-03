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НовостиВ мире3 июня 2026 9:34

Дизен обвинил страны Прибалтики в помощи ВСУ с налетом дронов на Петербург

Дизен отметил, что косвенное участие стран Прибалтики в кризисе на Украине приведет к катастрофе
Арина СЕРОВА
Дизен отметил, что косвенное участие стран Прибалтики в кризисе на Украине приведет к катастрофе

Дизен отметил, что косвенное участие стран Прибалтики в кризисе на Украине приведет к катастрофе

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Балтийские страны причастны к массированной атаке беспилотников на Санкт-Петербург. Такое мнение высказал в социальной сети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Все знают, что государства Прибалтики участвуют в этих атаках (БПЛА на регионы России - прим. ред), поэтому линия между прокси-конфликтом и прямой войной была пересечена», — написал он.

По мнению Дизена, участие стран Балтии в подобных действиях означает переход конфликта на новый уровень. Он считает, что их косвенное участие в противостоянии может перерасти в «настоящую катастрофу».

Напомним, что ранним утром 3 июня украинские дроны совершили налет на Ленинградскую область, в результате чего частично пострадали районы Санкт-Петербурга. В городе зафиксированы повреждения на нескольких объектах инфраструктуры. Также в инциденте есть пострадавшие.