Дизен обвинил страны Прибалтики в помощи ВСУ с налетом дронов на Петербург

Дизен отметил, что косвенное участие стран Прибалтики в кризисе на Украине приведет к катастрофе Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Балтийские страны причастны к массированной атаке беспилотников на Санкт-Петербург. Такое мнение высказал в социальной сети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Все знают, что государства Прибалтики участвуют в этих атаках (БПЛА на регионы России - прим. ред), поэтому линия между прокси-конфликтом и прямой войной была пересечена», — написал он.

По мнению Дизена, участие стран Балтии в подобных действиях означает переход конфликта на новый уровень. Он считает, что их косвенное участие в противостоянии может перерасти в «настоящую катастрофу».

Напомним, что ранним утром 3 июня украинские дроны совершили налет на Ленинградскую область, в результате чего частично пострадали районы Санкт-Петербурга. В городе зафиксированы повреждения на нескольких объектах инфраструктуры. Также в инциденте есть пострадавшие.