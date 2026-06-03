Женщина приняла схватки за несварение от начос: рожать пришлось в машине Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Техаса приняла родовые схватки за последствия некачественной еды и неожиданно для себя родила двойню прямо на переднем сиденье автомобиля. По информации Daily Mail, инцидент произошел во время поездки на природу, когда женщина решила, что у нее пищевое отравление после употребления начос.

30-летняя Шелби Даггер-Кемп отдыхала в кемпинге на 31-й неделе беременности. Когда начались боли, она заподозрила несварение и отправилась в больницу вместе с бабушкой мужа.

Менее чем через 16 километров пути стало понятно, что счет идет на минуты. Шелби призналась, что попросила бабулю не паниковать, потому что рожает прямо в машине.

Сначала на свет появился Кейн, а через пять минут — его брат Каллан. Женщина рассказала, что второй ребенок родился в околоплодном пузыре, что случается крайне редко при естественных родах.

Муж Майкл остался в лагере с другими детьми и узнал о случившемся только по видеозвонку от родственницы. Сейчас близнецы находятся в реанимации, так как родились на восемь недель раньше срока.

Ранее KP.RU писал, как в Новосибирской области 15-летняя девочка неожиданно родила сына прямо в рейсовом автобусе. Помогали ей неравнодушные пассажиры.