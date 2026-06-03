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НовостиПолитика3 июня 2026 9:44

Минобороны: авиация ВС РФ уничтожила позиции ВСУ в Днепропетровской области

Подразделения ВСУ в районе Лесного в Днепропетровской области были ликвидированы, сообщили в МО РФ
Вениамин ЗАХАРОВ
Минобороны: авиация ВС РФ уничтожила позиции ВСУ в Днепропетровской области

Минобороны: авиация ВС РФ уничтожила позиции ВСУ в Днепропетровской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Экипажи бомбардировочной авиации 11-й армии ВВС и ПВО Воздушно-космических сил России уничтожили позиции подразделений ВСУ в районе Лесного в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что укрепленные позиции подразделений ВСУ были обнаружены в ходе разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенного пункта Лесное в Днепропетровской области.

Экипажи бомбардировочной авиации 11-й армии ВВС и ПВО ВКС России нанесли авиационные удары по выявленным ранее целям в момент наибольшего скопления личного состава ВСУ. Минобороны России также добавило, что все выявленные цели были успешно поражены ВКС России.

Ранее сайт KP.RU писал, что ВКС России получили новую партию истребителей Су-35С. Передачу осуществила Объединенная авиастроительная корпорация, которая входит в структуру Ростеха.