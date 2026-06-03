ВТБ профинансирует восстановление объектов культурного наследия на 760 млн рублей

Одну из главных достопримечательностей Выборгской стороны Санкт-Петербурга - знаменитая «Дача Головина» - отреставрируют в рамках программы ДОМ.РФ по восстановлению объектов культурного наследия.

На ПМЭФ-2026, который стартовал сегодня в Северной столице России, член правления банка Руслан Еременко сообщил об увеличении финансирования на это направление до 760 млн рублей. На эти деньги восстановят сразу 5 исторических зданий в разных уголках нашей страны.

- ВТБ поддерживает культурные институции и финансирует предпринимателей для восстановления исторических объектов. Такой механизм позволяет адаптировать памятники архитектуры для современного использования и возвращает их в городское пространство, - рассказал Еременко. - Это наш вклад в сохранение культурного наследия страны – классику, которая вдохновляет. Эта же идея задала и единый вектор для присутствия банка на ПМЭФ-2026.

Вместе с восстановлением «Дачи Головина» банк профинансирует реконструкцию жилого дома конца XIX века в исторической части Костромы (после завершения работ сюда переедет администрация медицинской клиники), а также еще один исторический объект в Иркутске.

В рамках программы по восстановлению объектов культурного наследия владельцы исторических зданий (юрлица или индивидуальные предприниматели) имеют возможность получить льготное финансирование на разработку проектной документации для реконструкции. Одна из задача программы - возвращение исторических зданий в жизнь современных городов, их адаптация под современное использование.