Пара удочерила 37-летнюю мошенницу: женщина убедила супругов, что ей 12 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Бразилии супруги удочерили 37-летнюю женщину, которая убедила их, что ей всего 12 лет. Обман вскрылся только спустя год, когда полиция арестовала мошенницу. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Жоинвиль. Женщина представилась именем Габриэле и рассказала в церкви, что сбежала от насилия с севера страны. Пастор и прихожане помогли ей с жильем, а позже одна семья решила взять её на воспитание.

Как выяснили следователи, аферистке удалось прожить с приёмными родителями 14 месяцев. Супруги искренне считали её дочерью и даже устроили праздник по случаю её 12-летия. Женщина объясняла свой взрослый вид аутизмом и приёмом гормонов в детстве.

Чтобы поддерживать легенду, она использовала детские бутылочки. Детектив Родриго Буэно Гуссо рассказал, что подозреваемая уговорила родителей не отдавать её в школу, якобы боясь жестокого отца.

Мошенничество раскрыл один из родственников, обратившись в полицию. Оказалось, что задержанная уже пыталась провернуть подобное в других штатах. В одном из случаев она воткнула себе в тело более 100 игл, чтобы подтвердить историю о сатанинских ритуалах.

Сейчас женщина находится в тюрьме. Ей предъявлены обвинения в мошенничестве и подделке документов.

Ранее в США полиция арестовала 28-летнюю девушку, которая почти два недели притворялась школьницей. Она незаконно посещала старшую школу Нью-Йорка, чтобы получать пособия.