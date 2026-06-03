Лето набирает обороты: синоптик раскрыл прогноз на первую декаду июня

Синоптик сообщил, что в начале следующей недели станет еще теплее. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Москвы и Подмосковья ждет по-настоящему летняя погода. Сильного похолодания не прогнозируется, однако без дождей и гроз местами не обойдется. Синоптик Александр Ильин подробнее рассказал, какой будет погода в начале июня. Об этом пишет RTVI.

«Неплохая, хорошая погода – летняя, умеренно теплая, холодной ее назвать нельзя. В четверг и в пятницу местами по области пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах могут прогреметь и грозы», – отметил специалист.

Ночью существенных осадков не ожидается, хотя местами по области возможны кратковременные дожди. Температура воздуха в темное время суток составит от +9 до +14 градусов. Атмосферное давление до выходных останется практически без изменений.

Синоптик также сообщил, что в начале следующей недели станет еще теплее. Днем воздух прогреется до +22-27 градусов, а ночью температура повысится до 14-19 градусов. В целом первая декада июня обещает быть теплой и комфортной.

Ранее KP.RU разбирался, какой будет погода в Москве летом после аномальной весны. Синоптики оценили прогнозы о возможном влиянии мощного Эль-Ниньо, который зарубежные СМИ связывали с риском экстремальной жары, засух и сильных ливней.