Пользователи «Макса» смогут бесплатно посетить экскурсии по рекам Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Пользователи национального мессенджера «Макс» смогут бесплатно посетить авторские экскурсии по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.

Бесплатные экскурсии для пользователей подготовили авторы популярных каналов в мессенджере, а также крупные российские компании и медиа. Попасть на прогулки можно с 4 по 29 июня. Для участия необходимо зарегистрироваться в чат-боте «По каналам с MAКС», выбрать удобное время и тему, и получить электронный билет.

Маршрут познакомит гостей с ключевыми достопримечательностями Северной столицы. Журналист Ксения Собчак, телеведущий Азамат Мусагалиев и актриса Мария Кравченко расскажут пользователям «Макса» о своих любимых местах в Петербурге. Медиа-канал VK ПРО СПОРТ проведет спортивную экскурсию, Мариинский театр представит культурную программу, журнал «Вокруг света» вместе с Кунсткамерой расскажут о развитии науки. «Аэрофлот» подготовил для пользователей мессенджера маршрут, посвященный истории авиации, «Авито» — обзорную экскурсию.

Каждую неделю маршруты обновляются. С 15 июня станет доступна прогулка от «Mash на Мойке» о криминальных историях Петербурга, а «Канал про Каналы» вместе с писателем Александром Цыпкиным проведут литературную прогулку.

Ранее KP.RU писал, что администраторы каналов в мессенджере «Макс» получили новые возможности для управления реакциями. Теперь они могут сами выбирать, какие эмодзи будут доступны подписчикам: оставить все, выбрать несколько или вовсе отключить реакцию.