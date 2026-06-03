Первый шаг к вантовому исполину: в русле реки Лена установлен коффердам для будущего моста

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)/Саргына СКРЯБИНА, ЯСИА

В воды реки Лены выведен первый коффердам — масштабное стальное сооружение, предназначенное для создания сухой рабочей зоны. Эта конструкция ляжет в основу пилона будущего вантового моста. Событие стало важной вехой в реализации одного из крупнейших инфраструктурных проектов страны, который воплощается по поручению президента России и включён в национальный проект «Инфраструктура для жизни».

«Это один из ключевых этапов реализации проекта, требующий высокой точности, серьёзной подготовки и слаженной работы большого коллектива специалистов», - констатировал Глава Якутии Айсен Николаев.

Как отметил директор по строительству ООО «ВИС Строй» Антон Крупнов, погода благоприятствовала проведению операции, техника работала надёжно, а экипажи и специалисты полностью решили все поставленные задачи. Он добавил, что все мероприятия прошли в штатном режиме, а предварительная репетиция этапов помогла тщательно отработать действия участников и свести к минимуму возможные риски.

Такая технология в России применяется впервые. Она позволяет вести работы в сложных гидрологических условиях Лены — при сильном течении, ледоходе и сезонных колебаниях уровня воды. Масса первого коффердама вместе с металлоконструкциями превышает 2200 тонн. По воде его буксировали три мощных судна суммарной мощностью 4800 лошадиных сил. Путь длиной 2,3 километра занял около часа — скорость движения составляла примерно 2,5 километра в час. Всего в операции участвовали 120 специалистов.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)/Саргына СКРЯБИНА, ЯСИА

Ещё в марте этого года коффердам подготовили к выводу. Его переместили с монтажной площадки ближе к реке с помощью пневматических ролик-мешков и лебёдок. Во время весеннего паводка конструкция обрела плавучесть, что позволило перейти к следующей стадии.

После завершения транспортировки коффердам закрепили у правого берега швартовым якорем и специальными растяжками. Там его оснастят дополнительным оборудованием, а после дноуглубления установят в проектное положение в русле и зафиксируют свайными якорями. Внутри начнут устраивать свайное основание для будущего пилона. Как пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев, до конца навигации сооружение планируют полностью укрепить, чтобы оно выдержало ледоход следующего года. В дальнейшем на этой основе возведут ключевую опору моста под боковой пилон.

На данный момент полностью собраны два коффердама — для центрального пилона и пилона у правого берега. Идёт укрупнительная сборка третьего, для левобережного пилона. После вывода и монтажа всех конструкций начнётся создание свайных оснований русловых опор. Строительство ведётся по концессионному соглашению между правительством республики и Группой «ВИС» при поддержке федерального и регионального бюджетов, а также внебюджетных средств.

Айсен Николаев заявил, что впереди ещё много сложных инженерных задач, но каждая из них приближает реализацию проекта, имеющего стратегическое значение для Якутии и всего Дальнего Востока.

Ленский мост станет первым в мире вантовым сооружением такого масштаба, построенным в условиях вечной мерзлоты и экстремального климата. Общая длина перехода — 14,5 километра, из них непосредственно мост займёт 4,6 километра. Проект обеспечит круглогодичную связь между востоком и западом Якутии, повысит транспортную доступность, снизит затраты на северный завоз и создаст новые возможности для развития экономики региона. По оценкам экспертов, социально-экономический эффект превысит объём инвестиций в 1,6 раза, а ежегодный прирост валового регионального продукта может достигать трёх процентов.