В ОДКБ рассказали, сколько учений запланировано на 2026 год

Генсек Масадыков: страны ОДКБ запланировали восемь учений в 2026 году. Фото: Shatokhina Natalia/GLOBAL LOOK PRESS

Страны — участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2026 году проведут восемь учений. Об этом заявил генсекретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков после заседания Совета министров обороны стран организации.

По его словам, организация проводит анализ и отрабатывает всевозможные риски на фоне множества военных конфликтов, происходящих в мире.

«В этом году запланировано свыше 60 мероприятий, включая восемь учений», - уточнил Масадыков.

Так, в Казахстане пройдут учения «Рубеж-2026», в России - «Взаимодействие», а «Нерушимое братство» - в Белоруссии.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов призвал нарастить потенциал ОДКБ для противодействия вызовам.

Также Белоусов заявил, что в современной военно-политической обстановке необходимы совместные усилия и согласованные шаги министерств обороны стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).