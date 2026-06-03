СФ утвердил закон о тюремном сроке за подделку справок об отсутствии ВИЧ

За подделку справок об отсутствии опасных заболеваний россиянам будет грозить до 3 лет тюрьмы. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Совфед в ходе пленарного заседания утвердил законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за подделку и использование поддельных документов об отсутствии опасных заболеваний. К ним же относится и ВИЧ.

Так, за подделку справок об отсутствии болезней, а также за использование и продажу подобных документов, россиянам может грозить тюремное заключением сроком до 3 лет. Также в этих случаях предусмотрен штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, могут назначить принудительные работы до 4 лет с таким же штрафом или лишением свободы до 4 лет с аналогичным размером штрафа.

А вот за подделку справок об отсутствии опасных инфекционных заболеваний, включая ВИЧ, предусмотрено более суровое наказание. Нарушителям грозит от 2 до 5 лет лишения свободы или принудительные работы, либо до 4 лет ограничения свободы и штраф до 1,5 миллиона рублей.

Ранее Госдума приняла закон о тюремном сроке за подделку справок о ВИЧ. Подробнее об этой читайте на сайте KP.RU .