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НовостиПолитика3 июня 2026 10:32

Глава AmCham заявил о признаках потепления в отношениях России и США

Роберт Эйджи: Между Россией и США сохраняется диалог и культурные контакты
Анастасия ПИГИНА
Деловые контакты США и России, по словам Эйджи, сохраняются.

Деловые контакты США и России, по словам Эйджи, сохраняются.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент Американской торговой палаты (AmCham) Роберт Эйджи заявил на ПМЭФ-2026, что между Россией и США сохраняются рабочие контакты и заметны признаки диалога. По его словам, говорить о полноценном потеплении отношений пока рано, однако взаимодействие в культурной и деловой сферах продолжается. Об этом пишет mk.ru.

«Я бы сказал, может быть, не потепление, но есть диалог. Они работают», – отметил Эйджи.

Он уточнил, что на форум приехала американская делегация, включая председателя Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимса Кука – младшего. Участники принимают участие в деловых и культурных мероприятиях, включая дискуссионные площадки ПМЭФ.

Также он напомнил о символических моментах визита, в частности, о посещении монастыря, где состоялся обмен подарками в виде икон. По его словам, такие жесты и культурные контакты помогают поддерживать диалог между странами.

Ранее Эйджи также заявил, что американский бизнес может вернуться на российский рынок после завершения конфликта. Он отметил, что действующие санкции, по его оценке, будут сохраняться до окончания конфликта.