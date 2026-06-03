Ученые заметили необычные изменения Солнца: активность звезды стала похожа на кардиограмму Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Недавняя серия мощных вспышек на Солнце создала на графике активности фигуру, напоминающую кардиограмму. Ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале пошутили, что светило в прямом смысле рисует сердцебиение.

«Реально, какую-то кардиограмму кстати рисует. Ждём следующий "удар сердца"» — говорится в публикации.

Стоит напомнить, что 3 июня астрономы зафиксировали крайне мощное событие на Солнце. По оценкам специалистов, это была самая сильная вспышка за последние полтора месяца.

Событие произошло в 04:36 по московскому времени, и ему присвоили балл M9.3. В лаборатории уточнили, что до высшего рентгеновского класса X не хватило всего около семи процентов. Предыдущие рекордные взрывы подобной силы ученые наблюдали 24 апреля 2026 года.