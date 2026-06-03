Сальдо рассказал о разработке системы защиты трассы «Новороссия» от дронов ВСУ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Херсонской области совместно с военными и силовыми структурами разработали систему противодействия беспилотникам Вооруженных сил Украины (ВСУ) для защиты трассы «Новороссия». Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в интервью «Известиям».

«Что мы делаем для того, чтобы обезопасить трассу? Сейчас разработана система противодействия беспилотникам, их выявления и своевременного устранения», — сказал Сальдо.

Все шаги предпринимаются во взаимодействии с военными, силовиками и правоохранительными органами, которые имеют необходимые возможности, уточнил губернатор

Украинские боевики неоднократно предпринимали попытки атаковать трассу «Новороссия», ведущую на Крымский полуостров. 1 июня противник попытался нанести удары по трассе с помощью беспилотников. 29 мая на этом же маршруте произошел подрыв гражданского транспорта. Причиной стала диверсия киевского режима — противник заминировал оживленный участок дороги. В результате погиб водитель грузового автомобиля КАМАЗ.