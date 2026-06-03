Сервис второй руки для защиты от мошенников подключили миллионы россиян: что это за услуга

ЦБ: Сервис второй руки для защиты от аферистов подключили свыше 3,5 млн россиян Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С момента запуска сервиса «второй руки» для защиты от аферистов к нему подключились более 3,5 миллиона человек. Об этом рассказал на полях ПМЭФ-2026 руководитель Службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута.

По его словам, сервис пользуется заметным спросом среди россиян. Мамута отметил, что люди узнают о нем преимущественно через знакомых и активно советуют друг другу.

«Сервис явно востребован. Мы видим, что люди достаточно активно по сарафанному радио про него друг другу передают», - сказал он.

При этом Мамута сказал, что актуальные цифры пока уточняются. Банк России проводит новое исследование, результаты которого станут известны к концу июня. Сервис «второй руки» работает с сентября 2025 года и позволяет подтверждать финансовые операции через доверенное лицо.

Ранее в российских банках предупредили о новой схеме мошенников. Преступники начали рассылать сообщения россиянам, где утверждают, будто сертификат безопасности устарел или нужно активировать защиту счета. Для этого они предлагают перейти по ссылке, через которую крадут личные данные жертвы.