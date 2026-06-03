В мессенджере MAX появится функция бесконтактной оплаты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С помощью мессенджера MAX скоро можно будет платить за покупки без карты. Об этом сообщила пресс-служба приложения. Новый способ оплаты будет защищен отпечатками пальцев или лицом пользователя.

«Меморандум на полях ПМЭФ подписали генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин и генеральный директор MAX Фарит Хуснояров. Сервис будет интегрирован в нацмессенджер в формате мини-приложения и исключает необходимость иметь при себе физическую банковскую карту или наличные. Доступ к услугам будет дополнительно защищен биометрией пользователя», - заявили в пресс-службе.

С помощью этого нового способа можно будет переводить деньги и оплачивать покупки без карты и контакта. Чтобы оплатить что-то, нужно будет создать специальный QR-код в приложении и показать его кассиру. Деньги спишутся через систему быстрых платежей.

Чтобы перевести деньги, нужно будет выбрать человека или ввести его номер телефона, указать сумму и нажать кнопку «Перевести». Все операции будут защищены специальными кодами безопасности.

Ранее KP.RU сообщил, что летом 2026 года в MAX появятся комментарии и истории пользователей.