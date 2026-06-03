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НовостиЗдоровье3 июня 2026 10:50

Стало известно о состоянии пациента, которого лечат от меланомы новой вакциной

Логунов: у пациента, которого лечат от меланомы новой вакциной, хорошие анализы
Анна АДАМАЙТЕС
Логунов: у пациента, которого лечат от меланомы новой вакциной, хорошие анализы

Логунов: у пациента, которого лечат от меланомы новой вакциной, хорошие анализы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов сообщил журналистам на ПМЭФ, что лечение пациента с меланомой новой персонализированной мРНК вакциной «НЕООНКОВАК» продолжается.

По словам специалиста, результаты анализов пациента демонстрируют стабильную положительную динамику.

Ранее научный руководитель НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что у первого пациента, проходящего лечение онковакциной против меланомы, анализы крови, включая оценку продукции цитокинов, демонстрируют начальные изменения в нужном направлении. Пациенту предстоит получить еще около 10 доз вакцины, поэтому ключевые иммунологические результаты появятся позднее.