Названы шесть нот в парфюме, которые пахнут роскошью

Россиянам раскрыли шесть ингредиентов, которые делают аромат дорогим. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Парфюмеры часто говорят, что ощущение «дорогого» аромата складывается не из цены флакона, а из набора определенных нот, которые дают глубину, сложность и стойкий шлейф. В нишевой парфюмерии и классических композициях выделяют шесть ингредиентов, которые почти всегда ассоциируются с роскошью. Об этом пишет mk.ru.

Роскошь в ароматах редко бывает громкой. Такие композиции раскрываются постепенно, держатся на коже долго и меняются со временем, создавая ощущение многослойности. Их особенность – в качестве сырья и сложности обработки ингредиентов, многие из которых требуют редкого сырья и длительной подготовки.

Среди ключевых «дорогих» нот называют сандал с его теплым древесным звучанием, корень ириса с пудрово-бархатистой текстурой, а также натуральный уд, который дает дымную, кожаную и мистическую глубину. Шафран добавляет пряную металлическую ноту, а натуральная амбра работает как фиксатор, придавая аромату мягкость и длительность звучания.

Завершает список абсолют майской розы – редкий цветочный компонент с густым медово-зеленым ароматом. Именно сочетание этих ингредиентов чаще всего формирует ту самую «парфюмерную роскошь».

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