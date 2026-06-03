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НовостиСпорт3 июня 2026 11:03

Современная ледовая арена появится в Оренбурге

Школу зимних видов спорта в Оренбурге построят за два года
Илья Авербух отметил важность арены, которая поможет взрастить еще больше спортивных талантов в Оренбуржье. Фото: скриншот видео, канал Евгения Солнцева.

Илья Авербух отметил важность арены, которая поможет взрастить еще больше спортивных талантов в Оренбуржье. Фото: скриншот видео, канал Евгения Солнцева.

В Оренбурге возведут современную ледовую арену, где откроется школа зимних видов спорта. Стоимость проекта оценивается в 500 миллионов рублей. Губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев работает на Петербургском международном экономическом форуме. Подробнее – в материале «КП».

Именно в северной столице глава региона встретился со знаменитым фигуристом, серебряным призером Олимпийских игр, учредителем компании «Наследие» Ильей Авербухом. В ходе беседы они обсудили важные детали проекта новой ледовой арены.

Спортивный объект появится благодаря механизму государственно-частного партнерства. Речь идет о федеральном проекте «Бизнес-спринт», который нацелен на развитие спортивной инфраструктуры в регионах. Из общей суммы в 500 миллионов рублей 270 миллионов выделит федеральный бюджет. Еще 125 миллионов вложит инвестор. Оставшиеся средства поступят из региональной казны.

Реализовать проект планируют в ближайшие два года. В России уже работают шесть филиалов подобных спортивных школ. Оренбуржцам дополнительная ледовая арена крайне необходима, считает Евгений Солнцев. Хоккеем в регионе занимаются более 13 тысяч человек, хоккеем с мячом – порядка 1 200, а фигурным катанием – свыше 2 200 ребят.

Губернатор отметил, что строительство даст мощный импульс в развитии зимних видов спорта. По его словам, арена станет центром притяжения юных талантов.