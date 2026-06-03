ВС РФ поразили транспортную и энергоинфраструктуру Украины, используемую ВСУ

Минобороны РФ сообщило, что за последние сутки потери ВСУ составили 1 300 солдат Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Пораженные объекты использовались в интересах украинских военных. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение местам хранения, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований», - следует из сводки.

По данным ведомства, суточные потери украинских формирований составили порядка 1 300 военнослужащих. Такой результат был достигнут в ходе действий российских группировок войск на различных направлениях.

Ранее стало известно, что российским войскам удалось за последние три месяца освободить 63 населенных пункта в зоне спецоперации. За май под контроль ВС РФ перешли 27 сел.