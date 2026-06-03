Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире3 июня 2026 11:17

Россия обратилась к Западу после обстрела ВСУ автобуса в ДНР

Захарова заявила, что РФ призвала все страны осудить теракт ВСУ в Енакиеве
Вениамин ЗАХАРОВ
Захарова заявила, что РФ призвала все страны осудить теракт ВСУ в Енакиеве. Фото: МИД РФ

Захарова заявила, что РФ призвала все страны осудить теракт ВСУ в Енакиеве. Фото: МИД РФ

Российская Федерация призывает все ответственные правительства, а также международные структуры решительно осудить теракт ВСУ в Енакиеве. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Призываем все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ решительно осудить жестокий теракт в Енакиеве», - заявила Захарова.

По словам дипломата, замалчивание преступления ВСУ в Енакиеве, как и других кровавых злодеяний ВСУ, равносильно одобрению человеконенавистнической политики киевского режима Владимира Зеленского.

Напомним, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что семь человек из числа гражданских погибли и 11 получили ранения при атаке беспилотника ВСУ на рейсовый автобус «Москва - Симферополь».