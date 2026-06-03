Суд в Новосибирске обязал мажора из Казахстана вернуть сына бывшей девушке

Девушка пытается вернуть сына домой. Фото: предоставлены Анастасией Степашкиной

Новосибирский районный суд встал на сторону Анастасии Степашкиной, которая ранее заявила, что бывший парень из Казахстана избил ее, обрил налысо, угрожал убийством и десять дней удерживал в доме, а после отпустил в Россию — но без их общего трехлетнего сына.

Как сообщает КП-Новосибирск, суд определил, что до завершения разбирательств ребенок должен находиться с матерью. Исполнительный лист направили в Алматы, однако решение не исполнили: отец мальчика обжаловал его, заявив, что его не уведомляли о процессе. Жалоба будет рассмотрена 8 июня.

Анастасия утверждает, что ей по-прежнему не дают общаться с сыном — родственники бывшего не отвечают на звонки. Параллельно отец подал иск в Казахстане, но там процесс приостановили, так как дело уже идёт в России.

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