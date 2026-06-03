В Новосибирске суд ужесточил приговор мужчине, который ударил гостя поленом

Суд ужесточил приговор. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский областной суд ужесточил наказание 55-летнему жителю поселка Колывань. Вечером 20 октября 2024 года мужчина распивал алкоголь с подругой и соседями, когда в гости пришел знакомый соседа. В компании завязалась драка, и хозяин дома ударил гостя поленом по голове, сообщает КП-Новосибирск.

Потерпевший получил тяжелую черепно-мозговую травму, из-за которой у него началась деменция. Нападавший ранее уже был судим за кражи и на момент преступления находился на условном сроке. Он написал явку с повинной и извинился.

В марте Колыванский районный суд приговорил его к одному году колонии общего режима. Однако прокуратура обжаловала приговор, указав, что суд не учел — преступление совершено в период условного осуждения. Областной суд усилил наказание до полутора лет колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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